Nuoto Simona Quadarella fa il compitino e approda in finale negli 800 sl Ledecky svetta

Tutto facile per Simona Quadarella nelle batterie degli 800 stile libero femminili, nel sesto giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. L’azzurra ha ottenuto la qualificazione alla finale di domani, nuotando con estremo controllo la heat n.2, dando conferma di godere di un ottimo stato di forma. Quadarella, reduce da una strabiliante prestazione nei 1500 sl dove ha conquistato l’argento iridato con il nuovo record europeo (11° tempo alltime), ha optato per una strategia molto chiara: seguire la canadese Summer McInstosh e fare gara in coppia senza stare a consumare troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella fa il compitino e approda in finale negli 800 sl. Ledecky svetta

