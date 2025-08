Nuoto risultati pomeriggio | Ceccon in versione Dr Jekyll Curtis non brilla Di Pietro e Deplano fanno sperare

Terzultima giornata che va in archivio nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore, teatro di quest’edizione dei Mondiali di nuoto tra le corsie. Un day-6 in cui la prima finale ha visto protagonista Sara Curtis nei 100 stile libero femminili, al suo primo impegno in una prova di questa particolare tipologia. La 18enne piemontese ha concluso in ottava posizione, lontana dal suo record italiano di 53.01 e dai propositi che aveva in mente alla vigilia. Un’esperienza sicuramente importante per la sua crescita, in una specialitĂ che faceva fatica a nuotare fino a due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati pomeriggio: Ceccon in versione Dr. Jekyll, Curtis non brilla, Di Pietro e Deplano fanno sperare

In questa notizia si parla di: curtis - nuoto - risultati - pomeriggio

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Benedetta Pilato, Sara Curtis e Razzetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: bene Burdisso nei 200 farfalla, attesa per Curtis e Pilato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03: Ecco le finaliste dei 100 dorso donne: Gastaldi, Toma, Shanahan, Cox, Wood, McGill, Gaetani, Pasquino 10.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Viberti da record nei 50 rana! Benedetta Pilato, Curtis e D’Ambrosio impressionano. Alle 18.00 le finali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IL RECORD ITALIANO DI VIBERTI RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.

Primo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore! Simone Cerasuolo scrive la storia conquistando i 50 rana: è il primo nuotatore italiano a... Vai su Facebook

DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #CarlosDAmbrosio Vai su X

Curtis prima azzurra di sempre in finale 100 stile; Nuoto, risultati pomeriggio: Ceccon in versione Dr. Jekyll, Curtis non brilla, Di Pietro e Deplano fanno sperare; Mondiali nuoto: Curtis in finale nei 100 sl, è la prima azzurra! Ceccon eliminato nei 200 dorso.

Mondiali di Nuoto 2025, diretta e risultati da Singapore: attesa per la finale dei 100 stile donne con Sara Curtis - L'azzurra è la prima italiana ad aver raggiunto una finale mondiale sulla distanza. corriere.it scrive

NUOTO, MONDIALI SINGAPORE 2025: RISULTATI FINALI & SEMI 31 LUGLIO - Tante belle prestazioni da parte dei protagonisti internazionali, due record dei campionati ... Segnala nuotounostiledivita.it