Nuoto Quadarella e 4×200 sl in finale ai mondiali

Roma, 1 ago. (askanews) – Inizia positivamente la giornata del nuoto azzurro nelle vasche di Singapore. Due nuove finali centrate, dalla 4Ă—200 stile libero maschile e da Simona Quadarella negli 800 stile libero. La staffetta, trainata da Carlos D’Ambrosio in prima frazione, ha chiuso le semifinali con il 4° tempo totale di 7’05?71, dietro soltanto alla Gran Bretagna, all’Australia e alla Corea del Sud. Quinto tempo in semifinale invece per Simona Quadarella: l’azzurra, dopo l’argento nei 1500 stile libero, chiude seconda la sua batteria in 8’20?47 alle spalle della canadese McIntosh e domani, sabato 2 agosto, proverĂ a strappare un’altra medaglia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: nuoto - quadarella - finale - mondiali

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon e Quadarella cercano il passaggio del turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: La rappresentante dello Sri Lanka Rupesinghe vince la prima batteria dei 100 dorso donne con 1’06?91 3.

Nuoto, Martinenghi e Quadarella vittoriosi nel day-2 del Mare Nostrum a Barcellona. Pioggia di podi per gli azzurri - Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del 46° Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, seconda tappa del circuito internazionale Mare Nostrum 2025 di nuoto.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Viberti vola a Singapore, si rivedono Burdisso e De Tullio. Bene Quadarella, discreto Ceccon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 20.28: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la seconda giornata del Trofeo Settecolli.

Mondiali nuoto: la 4x200 e Quadarella negli 800 ottengono il pass alla finale Vai su X

ULTIM'ORA - Mondiali Nuoto: Medaglia d’argento per Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero. #notizie #valdagri #press Vai su Facebook

Mondiali di nuoto in diretta: Quadarella in finale negli 800, attesa per Sara Curtis; Mondiali di nuoto, Quadarella e 4×200 sl maschile in finale a Singapore. Sale l’attesa per Curtis; Mondiali. 4x200 e Quadarella in finale. Avanti Ceccon, Zazzeri e Deplano. Di Pietro da record. Attesa per Curtis.

Nuoto, Quadarella e 4×200 sl in finale ai mondiali - Due nuove finali centrate, dalla 4×200 stile libero maschile e da Simona Quadarella negli 800 st ... Scrive askanews.it

LIVE Mondiali di nuoto: alle 13 Sara Curtis e la finale dei 100 sl. Torna in vasca anche Ceccon - Thomas e Burdisso saranno impegnati nelle semifinali dei 100 farfalla. Riporta gazzetta.it