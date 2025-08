Missione compiuta per Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri nelle batterie dei 50 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Champioinships Arena si è fatta tanta acqua bianca e i due azzurri hanno risposto presente. Bene in particolare Deplano e non era scontato visto che, a quanto pare, anche lui come Nicolò Martinenghi ha dovuto fare i conti con criticitĂ legate alla propria salute. L’azzurro, comunque, ha stampato un ottimo 21.62 (5° tempo dell’overall), non avendo una buona partenza. Un aspetto, quindi, che può fa ben sperare in vista della semifinale, dove l’obiettivo sarĂ centrare l’accesso all’atto conclusivo e trovare maggior precisione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri timbrano il cartellino e sono in semifinale nei 50 sl ai Mondiali 2025