Nuoto la 4×200 sl in finale con autorità Brilla Carlos D’Ambrosio in prima frazione

Prestazione convincente della 4×200 stile libero maschile nelle batterie della terzultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore, gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla finale di oggi, mettendo in mostra una grande amalgama di squadra e con margini di miglioramento. Con il crono di 7:05.17 i nostri portacolori hanno ottenuto il quarto posto nell’overall delle heat mattutine in Asia. Dopo aver tirato un po’ il fiato nelle ultime ore, Carlos D’Ambrosio è tornato a nuotare un crono di tutto rispetto in apertura di questa staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, la 4×200 sl in finale con autorità. Brilla Carlos D’Ambrosio in prima frazione

