Nuoto | Curtis non riesce nell’impresa Ceccon in finale con record italiano nei 100 farfalla

Al momento è una giornata dolce-amara per il nuoto italiano. Se da una parte c'è l'ottavo posto nella finale dei 100 sl di Sara Curtis, dall'altra c'è la qualificazione in finale con record italiano di Thomas Ceccon nei 100 farfalla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nuoto: Curtis non riesce nell’impresa, Ceccon in finale con record italiano nei 100 farfalla

In questa notizia si parla di: finale - italiano - nuoto - curtis

Milan Bologna, Italiano nel pre partita: «Finale appuntamento storico, ma dobbiamo essere pronti» - Milan Bologna, Italiano nel pre partita: «Finale appuntamento storico, ma dobbiamo essere pronti» Intervenuto a Dazn nel pre partita di Milan Bologna, Vincenzo Italia ha parlato della doppia sfida in 5 giorni tra le due squadre, avversarie anche in finale di Coppa Italia.

Milan-Bologna, Italiano: “Finale storica, ma ora testa ai 9 punti” - Vincenzo Italiano, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025

Gabry Ponte e Tommy Cash in finale dell’Eurovision: Basilea, voto italiano e prospettive ESC 2026 - Gabry Ponte ha vissuto una serata memorabile a Basilea, dove l’atmosfera è esplosa di entusiasmo a seguito della sua esibizione con il brano Tutta l’Italia.

Mondiali nuoto, Sara Curtis fa la storia e centra la finale dei 100 sl. Chi è la nuova stella del nuoto italiano Vai su Facebook

Mondiali nuoto, Sara Curtis fa la storia e centra la finale dei 100 sl. Chi è la nuova stella del nuoto italiano Vai su X

Curtis prima azzurra di sempre in finale 100 stile; Mondiali di nuoto in diretta: Sara Curtis ottava nella finale dei 100. Ceccon, farfalla da record; Mondiali di Nuoto 2025, diretta e risultati da Singapore: Sara Curtis ultima nella finale dei 100 stile. Ceccon in finale dei 100 farfalla col record italiano.

Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. Curtis ottava - Questo articolo Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. Riporta msn.com

Mondiali nuoto: Ceccon in finale e record nei 100 farfalla. Curtis ottava nei 100 stile libero - Il 24enne veneto firma il record italiano, nuotando in 50"42, ed entra nella prova decisiva per le medaglie con il quinto tempo combinato delle semifinal ... Scrive sport.quotidiano.net