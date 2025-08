Nuoto 4×200 sl convincente e in finale nei Mondiali a Singapore | ottimo D’Ambrosio in apertura

Prestazione convincente della 4Ă—200 stile libero maschile nelle batterie della terzultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore, gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla finale di oggi, mettendo in mostra una grande amalgama di squadra e con margini di miglioramento. Con il crono di 7:05.17 i nostri portacolori hanno ottenuto il quarto posto nell’overall delle heat mattutine in Asia. Dopo aver tirato un po’ il fiato nelle ultime ore, Carlos D’Ambrosio è tornato a nuotare un crono di tutto rispetto in apertura di questa staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, 4Ă—200 sl convincente e in finale nei Mondiali a Singapore: ottimo D’Ambrosio in apertura

In questa notizia si parla di: nuoto - convincente - finale - mondiali

Nuoto, Benedetta Pilato convincente e dominante nelle batterie dei 50 rana al Settecolli - Benedetta Pilato ha interpretato in maniera convincente le batterie dei 50 rana femminili, nella seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025 di Roma.

Nuoto artistico, convincente eliminatoria per l’Italia nel programma tecnico della squadra dei Mondiali 2025 - Lunga e appassionante fase eliminatoria andata in scena nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, teatro delle prove del nuoto artistico in questi Mondiali delle specialità acquatiche.

Nuoto artistico, convincente eliminatoria per l’Italia nel tecnico della squadra dei Mondiali 2025: azzurre in finale - Lunga e appassionante fase eliminatoria andata in scena nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, teatro delle prove del nuoto artistico in questi Mondiali delle specialità acquatiche.

DA OASPORT - #Nuoto #AnitaGastaldi #CostanzaCocconcelli Nuoto, Marco De Tullio e le staffette 4Ă—100 sl in finale nei Mondiali 2025. Martinenghi convincente, Ceccon gestisce: Andata in archivio la prima mattinata di batterie dei Mondiali 2025 di nuoto tra Vai su X

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono i nuovi campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri: la coppia azzurra nella finale dei Mondiali di Singapore ha ottenuto 308.13 punti, battendo i cinesi Zilong Chen e Yajie Li. In questa specialitĂ dei tuffi Vai su Facebook

Nuoto, 4×200 sl convincente e in finale nei Mondiali a Singapore: ottimo D’Ambrosio in apertura; Miglior tempo per Noè Ponti che supera le batterie senza problemi; Nuoto, risultati batterie Mondiali: Martinenghi parte forte, brilla la 4×100 sl, Ceccon si nasconde.

Sara Curtis in finale mondiale a singapore: prima italiana nei 100 metri stile libero - Sara Curtis si qualifica per la finale dei 100 metri stile libero ai mondiali di Singapore, stabilendo un record italiano e puntando a una medaglia nella gara più prestigiosa del nuoto femminile. Come scrive gaeta.it

Argento ai Mondiali di Nuoto per il quartetto azzurro: “Siamo fieri del risultato” - Il quartetto azzurro conquista l’argento ai Mondiali con un tempo record: un mix perfetto di talento, grinta e continuità. Si legge su ildigitale.it