Nunez Juventus il pressing dell’Al-Hilal si fa sempre più insistente | i contatti proseguono manca ancora questa parte fondamentale della trattativa! Tutti i dettagli

Nunez Juventus, è l’Arabia Saudita la destinazione più plausibile per l’uruguaiano: sono in corso le trattative per portarlo all’Al-Hilal. La situazione di Darwin Nunez continua ad evolversi: il giocatore uruguaiano è sempre più vicino a una possibile partenza dal Liverpool. L’Al-Hilal sta facendo pressione per l’attaccante: i contatti tra la squadra saudita e il suo entourage che proseguono in queste ore. Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo X, ha confermato che le trattative sono ancora in corso: il Liverpool rimane aperto alla cessione definitiva del giocatore. Nunez Juve, l’uruguaiano è una delle prime scelte dell’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunez Juventus, il pressing dell’Al-Hilal si fa sempre più insistente: i contatti proseguono, manca ancora questa parte fondamentale della trattativa! Tutti i dettagli

