Nulla è come sembra | l’ambiguità del soprannaturale

Dal fascino dell’occulto alle profezie ingannevoli delle streghe in Macbeth: quando il desiderio di conoscere il futuro può condurre alla rovina.. La conoscenza del mistero è un elemento che affascina tanti: qualcuno legge l’oroscopo, qualcun altro le carte da una cartomante, qualcun altro le linee delle mani. Non è un caso che Nostradamus o Malachia siano ancora così intriganti e attirino tanti lettori ancora oggi dopo secoli e secoli. Eppure, come ebbe a dire De Gregori in una sua famosa canzone, “ ogni zingaro è un trucco ”, cioè le profezie e le divinazioni lasciano il tempo che trovano e, a posteriori, ogni interpretazione può adattarsi a ciò che è stato predetto perché gli esseri soprannaturali, o quelli che dicono di avere poteri per scrutare nel futuro, parlano sempre in maniera piuttosto ambigua. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it