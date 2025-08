Ecco quanto sappiamo sino ad oggi sulla city car elettrica di Dacia, che nascerà come “gemella” della nuova Renault Twingo elettrica Contesto e sviluppo. L’annuncio ufficiale è arrivato da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, durante la presentazione dei risultati 2024: Dacia sta sviluppando una nuova city car elettrica, successore della Dacia Spring, basata sulla futura piattaforma della Renault Twingo elettrica.. La vettura sarà costruita in Europa, e non più importata dalla Cina come attualmente la Spring. L’impianto produttivo designato è quello di Novo Mesto, Slovenia, condiviso con la produzione della Twingo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Novità Dacia 2026: arriva un’elettrica low cost gemella della Twingo