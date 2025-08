Novecento firme e tre paesi contro la chiusura

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Una mobilitazione ‘importante’. Tre paesi, Buriano, Vetulonia e Tirli, stanno cercando di evitare l’ipotesi di chiusura della locale caserma dei carabinieri, raccogliendo un totale di 890 firme a sostegno del mantenimento del presidio sul territorio. Un’ondata di preoccupazione sta travolgendo infatti gli abitanti dopo le crescenti voci su una possibile chiusura definitiva della locale Caserma dei Carabinieri, chiusa pochi mesi fa per un dissesto statico. L’iniziativa è promossa da un comitato temporaneo creato ad hoc. La raccolta firme, avviata a giugno scorso, ha visto una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza, dimostrando quanto la presenza dei Carabinieri venga percepita come un baluardo irrinunciabile per la prevenzione della criminalità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novecento firme e tre paesi contro la chiusura

