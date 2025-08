Novara e il treno storico della Valsesia protagonisti su La7

Novara e il treno storico che raggiunge la Valsesia, lungo i binari della linea ferroviaria Novara-Varallo, saranno protagonisti su La7.Domenica 3 agosto, alle 11,45, l'ultima puntata del programma condotto da Stefania Capobianco "Signori si parte - Treni storici in giro per l'Italia" farà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: novara - treno - storico - valsesia

Treno travolge e uccide una persona alla stazione di Vittuone, sospesa la linea tra Novara e Rho - Una persona è stata travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone (Milano) intorno alle 9:30 del 13 luglio.

Tragedia a Vittuone: persona investita e uccisa da un treno, sospesa la linea ferroviaria tra Novara e Rho - ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente nella mattinata di oggi, 13 luglio. Un tragico incidente si è verificato questa mattina, domenica 13 luglio, intorno alle ore 9,30, presso la stazione ferroviaria di Vittuone, nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Torna il treno storico: a maggio un nuovo viaggio nel tempo sulla Novara-Varallo; Tutti a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo; La linea Novara-Varallo chiusa dal 2012 va riaperta.

Valsesia protagonista su LA7 nella sesta puntata di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia” - Domenica 3 agosto alle ore 11:45 su LA7 andrà in onda la sesta e ultima puntata della prima stagione di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, il format televisivo firmato DirAmare, ... Lo riporta valsesianotizie.it

Undici anni fa, quell'ultimo treno sulla Novara-Varallo. La Valsesia ci ... - Ora i sindaci chiedono la riattivazione piena: "Con pullman tempi di ... Come scrive rainews.it