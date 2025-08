Notte+rosa l’attesa per il live di Gaia

Quello che sta per cominciare è l’atteso weekend dell’estate elpidiense, la Notte+Rosa della riviera marchigiana, con due concerti di artisti amatissimi dal pubblico, soprattutto quello più giovane, entrambi a ingresso gratuito. Si parte stasera, in piazza Garibaldi, con la ghiotta anteprima musicale che vede come protagonista Aka7Even, che porterà sul palco la sua energia travolgente e i successi che lo hanno reso una delle voci più riconoscibili del pop italiano, rendendolo amatissimo dal pubblico. Si prosegue domani sera, con l’evento clou della Notte + Rosa: il concerto di Gaia. La cantautrice, reduce dal tormentone ‘Sesso e samba’ dell’estate 2024, con Tony Effe, e dal successo sanremese, anch’esso diventato un tormentone, ‘Chiamo io chiami tu’, regalerà al pubblico, che gremirà la piazza del centro città , dalle 22, un live carico di energia e vibrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte+rosa, l’attesa per il live di Gaia

Reduci dall'apertura del concerto di Vasco Rossi i nostri XGIOVE sono pronti a farvi scatenare durante la serata che apre gli eventi della Notte+ Rosa della Riviera Marchigiana. Vi aspettiamo dalle 21.30 sul lungomare sud, parco Falcone e Borsellino per Vai su Facebook

Porto Sant'Elpidio, è tutto pronto per la Notte +Rosa: arriva Gaia in piazza Garibaldi - PORTO SANT’ELPIDIO Torna la Notte più rosa della riviera marchigiana il 2 agosto alle 22 con Gaia, l’anteprima il 1° agosto alle 22 con Aka 7even. Scrive msn.com

La Notte + Rosa della riviera marchigiana - Visti i successi in termini di pubblico e di risalto mediatico ottenuti nelle due precedenti edizioni, nell’estate elpidiense torna La Notte + Rosa della Riviera Marchigiana. Lo riporta msn.com