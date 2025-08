Notte di San Lorenzo 2025 ad agosto arrivano le stelle cadenti più belle | quando vedere le Perseidi

La notte di San Lorenzo 2025 si avvicina e con essa lo spettacolo delle stelle cadenti. Quest'anno il picco massimo dello sciame meteorico delle Perseidi è atteso tra il 12 e il 13 agosto. Ecco come e quando ammirare l'attesissimo fenomeno astronomico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stil Novo e Arta insieme per “La notte di San Lorenzo”: il nuovo singolo tra romanticismo e malinconia - “La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi.

Perugia, una lunga estate di cultura. Musica nella Notte di San Lorenzo - La Notte di San Lorenzo illumina l’estate perugina. Riprendendo la tradizione che celebra il santo patrono con la musica in piazza, il Comune rilancia la festa del 10 agosto con l’evento “E poi scende la sera che accende mille fuochi“.

Benny Benassi porta la sua musica in riviera per la notte di San Lorenzo - Benny Benassi, star del mixer e produttore internazionale, il 10 agosto si esibisce al Papeete Beach a Milano Marittima.

Notte di San Lorenzo sotto le stelle di Sensi Domenica 10 agosto ti aspettiamo nel nostro giardino incantato, tra luci soffuse, il verde e il riflesso della piscina, per una serata da gustare e… da desiderare. Bollicine di benvenuto ? Tris di fritturine: ara Vai su Facebook

Metti la notte delle stelle cadenti in uno dei Borghi più belli d’Italia. Tutti gli eventi a tema - In 120 dei piccoli centri eccellenti, il 10 agosto, San Lorenzo, l’iniziativa “Borgo dei desideri”: per affidare i propri sogni alle Perseidi ... Scrive repubblica.it

Stelle cadenti e pianoforte: “Desidera. La notte di San Lorenzo” torna a Monteberico - Il 10 agosto torna a Vicenza, sul piazzale della Vittoria a Monte Berico “Desidera. Riporta ecovicentino.it