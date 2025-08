Notte Bianca e dei Bambini Tutto pronto

TODI - Torna, domani, la Notte Bianca, organizzata con il patrocinio del Comune e il supporto di varie organizzazioni, da Vega a Insomnia, Tour+, Socialbag e GenerazioneT. Una lunga notte tra musica, cultura e divertimento. La cittĂ si accenderĂ alle prime luci dell’aperitivo con almeno 10 ore no stop: oltre dieci le postazioni musicali con live e dj set; artisti di strada ovunque; talk e incontri con giornalisti, musei e luoghi culturali aperti. E il gran finale sarĂ in piazza del Popolo, con dj set fino a tardi. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza in cui è fatto divieto, dalle 18 alle 5 del giorno successivo, alle attivitĂ commerciali e ai pubblici esercizi, la vendita per asporto di bottiglie eo contenitori di vetro nelle aree del centro storico in cui si svolgerĂ la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte Bianca e dei Bambini. Tutto pronto

In questa notizia si parla di: notte - bianca - bambini - tutto

Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025” - Nel weekend del 5 e 6 luglio, navetta speciale attiva fino a notte fonda. In vista della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio nella zona orientale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’attivazione di una navetta dedicata su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025.

Notte bianca del Liceo Artistico De Nittis Pascali al Castello Svevo di Bari: performances, talk e rappresentazioni teatrali - Nella Notte Europea dei Musei, con il prezioso supporto del Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali di Puglia, il Liceo “De Nittis-Pascali” realizza l’evento “Glossario contemporaneo: (S)CONFINI – Notte bianca del Liceo Artistico e Coreutico” in esito all’omonimo Progetto.

Tutto pronto per la quarta edizione della Notte Bianca dei Bambini in programma mercoledì 23 luglio a Scerni... Vai su X

La 1/2 notte bianca dei bambini 3 di 3 video: @real_thedogpictures_now Vai su Facebook

Notte Bianca e dei Bambini. Tutto pronto; Torna la Notte bianca dei bambini: mascotte, magia e tanto altro; Associazione Giò Giò e i Supereroi: Spider Man, Iron Man e Vedova Nera in missione a Galatina per La Notte Bianca dei Bambini.

Torna la ’Notte Bianca’. Il 30 agosto si fa festa. Quattro palchi in città - L’Associazione Senza Tempo fa rivivere l’evento saltato lo scorso anno a causa dell’inizio dei lavori per il rifacimento di piazza Giuseppe Giusti. Come scrive msn.com

NOTTE BIANCA A GIAVENO: TUTTO IL PROGRAMMA - Sabato 26 luglio, a partire dalle ore 19 fino a tarda notte, torna l'emozione della Notte Bianca a Giaveno. Si legge su valsusaoggi.it