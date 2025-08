Notizie positive per i viaggiatori | bollino verde per i primi di agosto Santanchè | Il turismo vive un momento d’oro

Agosto sembra essere il mese perfetto per partire, almeno per quest’anno. L’afa e il caldo, per questo weekend, sono al minimo in tutta Italia: un’ottima notizia per i viaggiatori che hanno scelto di concedersi le ferie in questo periodo. Inoltre, il bollettino di oggi aggiornato dal ministero della Salute conferma il bollino verde in tutti i 27 capoluoghi monitorati, almeno fino a sabato 2 agosto. Ma l’assenza di code non è l’unica buona notizia per i vacanzieri estivi. Non a caso, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha spiegato in una nota che «anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

