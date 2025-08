Il cinema come agli albori, il grande schermo in bianco e nero e la colonna sonora eseguita dal vivo. Il Lerici Music Festival, la cui edizione 2025 è ispirata al rapporto tra musica, immagine e movimento, riscopre uno dei grandi capolavori del cinema muto, ‘Sherlock jr.’ di e con Buster Keaton, un film che dopo 101 anni è rimasto stabilmente nella classifica dei migliori 100 titoli di ogni tempo. Ad accompagnare la proiezione, in programma stasera alle 20.30 a Villa Marigola a Lerici, ci sarà il grande pianista francese Paul Lay, maestro assoluto dell’improvvisazione, l’arte di cui erano dotati i musicisti che fino a un secolo fa nobilitavano senza spartito le proiezioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Note improvvisate del pianista Lay. Il Lerici Music Festival fa rivivere la magia di ’Sherlock jr.’ di Keaton