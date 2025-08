Norris rischia l'incidente con Piastri nelle libere in Ungheria | gli ha lanciato un messaggio chiaro

I due piloti della McLaren hanno sfiorato la collisione alla fine della seconda sessione delle libere. L'episodio ha alimentato una domanda ricorrente: il team è a rischio implosione per la concorrenza dei driver in lizza per il Mondiale?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: libere - norris - rischia - incidente

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - McLaren da record. Segnali confortanti da Ferrari, ma solo sul passo gara. Si chiude così il venerdì del Gram Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di Formula 1.

Gp Imola, ultime libere a Norris. Antonelli ottimo 4° davanti a Leclerc. Hamilton decimo - Per la prima volta nel fine settimana imolese Lando Norris mette il naso davanti a Oscar Piastri, prendendosi l'ultimo turno di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

F1 Gp Spagna 2025: a Norris le prime libere, Hamilton terzo e Leclerc quarto - (Adnkronos) – Miglior tempo per la McLaren di Lando Norris alle prime prove libere del Gp di Spagna di Formula 1.

Carlo Vanzini: "Verstappen ha già vinto 4 titoli consecutivi e probabilmente uno tra Norris e Piastri vincerà il campionato quest'anno, tu come la vivi questa cosa?" Charles Leclerc: "Io però guido la Ferrari e questo vale tantissimo". Vanzini: "Vale di più?" Lecler Vai su Facebook

F1, GP Ungheria: Norris-Piastri, che rischio. McLaren vicino all'incidente! VIDEO; Norris rischia l'incidente con Piastri nelle libere in Ungheria: gli ha lanciato un messaggio chiaro; McLaren vicina al disastro dopo le FP2, Norris stava per tamponare Piastri - VIDEO.

Norris rischia l’incidente con Piastri nelle libere in Ungheria: gli ha lanciato un messaggio chiaro - L’episodio ha alimentato una domanda ricorrente: il team è a rischio implosione per la concorrenz ... fanpage.it scrive