Nordio spegne le speranze dei criminali | Non autorizzerò indulti o liberazioni anticipate come fece Prodi…

Carlo Nordio mette le cose in chiaro. Una cosa è affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, un’altra è aprire le porte delle patrie galere ai criminali. “N on si farĂ nĂ© indulto nĂ© liberazione anticipat a, provvedimenti che se motivati dall’esigenza di ridurre il sovraffollamento carcerario, non solo costituiscono una manifestazione di debolezza dello Stato o addirittura di resa, ma sono anche inutili”. Il ministro della Giustizia fa parlare le cifre: “Nel luglio 2006, con il governo Prodi, la popolazione detentiva era di 60.710 detenuti. Con l’indulto ne furono liberati il 36%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

