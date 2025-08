Ecco il primo video dal backstage di ‘ Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883?, l’attesa seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia: Max Pezzali e Mauro Repetto. La serie, di cui è stato da poco battuto il primo ciak, arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il video di backstage appena pubblicato mostra i protagonisti Elia Nuzzolo nei panni di Max e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro, insieme al nuovo team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. Dopo ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’, ‘Nord Sud Ovest Est’, una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album degli 883, arrivato al culmine di un successo travolgente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nord Sud Ovest Est, seconda stagione della serie tv 883: prima clip dal backstage