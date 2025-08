Nope | la spiegazione del finale del film

L’ultimo film dell’acclamato sceneggiatore e regista Jordan Peele, Nope ( qui la recensione ), si è affermato come uno dei suoi lavori più intriganti. Come Scappa – Get Out e Noi prima di lui, anche questo film gioca con il genere in modi molteplici e carichi di significato. Ciò che lo distingue, tuttavia, è quanto sia costruito attorno e interessato alla storia del cinema stesso. Peele dimostra di essere sia iper-consapevole della storia dell’industria sia scettico sul suo impatto. Questo crea una qualità autoriflessiva che, pur essendo un blockbuster estivo godibile, apporta profondità alla sua narrazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it