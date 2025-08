Nonni digitali | c' è lo sportello che aiuta tutta la famiglia a educare i più giovani all’uso della tecnologia

Nel mondo di oggi, sempre piĂą interconnesso e dominato dalla tecnologia, educare i bambini e i ragazzi a un uso consapevole degli strumenti digitali è una sfida che coinvolge non solo i genitori, ma anche i nonni. Per questo lo sportello “Genitori e Nonni 2.0”, attivo dal mese di gennaio, amplia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Nonni digitali, gli studenti insegnano... il cellulare - Nonni digitali. Nei giorni scorsi un gruppo di studenti che frequentano il quarto anno dell’istituto superiore Pascal di Reggio ha aiutato i volontari e soci Auser del centro comunale di via Compagnoni a migliorare il loro rapporto con lo smartphone, sotto la supervisione del loro professore, Daniele Nassisi, e di Claudia Favara di Csv Emilia.

Nonni digitali: c'è lo sportello che aiuta tutta la famiglia a educare i più giovani all’uso della tecnologia - Boom di richieste per il servizio gratuito di consulenza sull’educazione digitale: ora anche i nonni possono accedere allo sportello online che spiega parental control, sicurezza e benessere digitale ... Si legge su udinetoday.it

ADA Asti Cuneo: attivo lo sportello di sostegno e supporto per l’utilizzo delle nuove tecnologie - In attesa di riprendere a settembre i corsi per "Nonni digitali" i volontari di Ada Asti Cuneo sono a disposizione di chi desidera un supporto ... Segnala atnews.it