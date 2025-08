Non siamo d’accordo Progetto da rivedere

Nell’intervista a cuore aperto con il gruppo consiliare non poteva mancare il passaggio sulla vexata quaestio del Murlungo che ha occupato il dibattito amministrativo e politico di fine luglio. Dopo le mille versioni date in questi e dopo che Serena Arrighi ha dichiarato al consiglio comunale la volontĂ di tirare dritto senza tentennamenti sul Murlungo, Gian Maria Nardi ha rimesso la palla al centro rivendicando il ruolo del Pd nel aver voluto fermamente prendere quei finanziamenti. "L’idea della sindaca era piĂą vicina a una ristrutturazione dell’esistente, come lei ha dichiarato, ma noi non volevamo rinunciare un finanziamento che prevedeva nuovi alloggi per le famiglie bisognose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non siamo d’accordo. Progetto da rivedere"

In questa notizia si parla di: siamo - accordo - progetto - rivedere

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Non è ancora una fumata bianca, ma poco ci manca. Mile Svilar e la Roma sono ormai ai dettagli di un’intesa che sembra destinata a concretizzarsi nelle prossime ore: il rinnovo del contratto è sempre più vicino e le sensazioni, dentro e fuori Trigoria, sono decisamente positive.

Draghi: «Con i dazi siamo al punto di rottura. Serve accordo con Usa, ma nulla tornerà come prima» - Cambiamenti sono in corso da «diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe.

Draghi e i dazi: «Siamo a un punto di rottura. Ora serve un accordo con gli Stati Uniti, ma nulla sarà come prima» - Da oggi abbassati i dazi reciproci tra Usa e Pechino: la «tregua» per 90 giorni. Urso: «Impatto soprattutto su filiera auto e farmaceutica»

Non siamo d’accordo. Progetto da rivedere; Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Sardegna, l'intervento del Presidente Meloni; Ex Configliachi, Lonardi: «Siamo ancora in tempo per rivedere i progetti e fondere il Marchesi».