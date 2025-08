Non si penalizzi ancora il cratere.

Il documento tecnico con i siti idonei sarà sottoposto all’assemblea Ata e quindi ad ulteriori criteri di natura politico-amministrativa. In provincia ci sono territori più penalizzati e fragili di altri, basti pensare al fronte sisma. Credo che gli amministratori non possano non tenerne conto e non fare una valutazione a 360 gradi, in questo periodo storico". Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli commenta la relazione conclusiva del dipartimento di Scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente e urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche, relativa all’individuazione delle aree in cui poter realizzare la discarica di appoggio per Cosmari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

