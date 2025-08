Non puoi andare in pausa | minaccia gravissima del datore di lavoro è ufficiale | hai diritto al RISARCIMENTO I Si è pronunciata la Cassazione

Pause lavorative, se negate, possono causare danni anche senza prove mediche: la pausa non è un lusso, ma un diritto Le pause durante l’orario di lavoro non sono un beneficio concesso, ma un diritto riconosciuto dalla legge. La normativa italiana, in linea con quella europea, stabilisce che ogni lavoratore impegnato in turni superiori a sei ore continuative debba usufruire obbligatoriamente di almeno dieci minuti consecutivi di pausa. Si tratta di un principio fondamentale sancito dall’articolo 8 del D.Lgs. 662003, che mira alla tutela della salute e alla prevenzione dell’usura psicofisica derivante da carichi eccessivi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Non puoi andare in pausa”: minaccia gravissima del datore di lavoro, è ufficiale: hai diritto al RISARCIMENTO I Si è pronunciata la Cassazione

