Non devi andare a lavorare Minaccia la ex con un coltello giovane allontanato da casa

Perugia, 1 agosto 2025 – L’avrebbe minacciata di morte puntandole contro un coltello. PiĂą volte l’avrebbe maltrattata costringendola a scappare e chiudersi in camera per evitare la sua violenza. Non voleva che lavorasse e anche questo, è emerso dalla denuncia, sarebbe stato motivo di vessazioni e violenze continue. Un giovane di 27 anni è stato indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, nei sui confronti gli agenti della questura di Perugia hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Perugia, su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Non devi andare a lavorare”. Minaccia la ex con un coltello, giovane allontanato da casa

