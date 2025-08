Nodo indennizzi alla sanità privata Regione-cliniche | nessun dietrofront

La giunta emiliano-romagnola tira dritto: la delibera del novembre 2024 che concedeva alle cliniche private le indennità per la disponibilità a restare aperte con tutto il personale attivo pur senza poter effettuare nessun tipo di ricovero o attività in periodo Covid (dal marzo all’agosto 2020) sarà revocata. Nell’incontro che si è tenuto ieri mattina in viale Aldo Moro alla presenza del presidente Michele de Pascale, dell’assessore alla Salute, Massimo Fabi e del direttore generale dell’assessorato Lorenzo Broccoli e di quelli di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, il presidente regionale Cesare Salvi e i due vicepresidenti, Averardo Orta e Valentina Valentini le posizioni non sono cambiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

