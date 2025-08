No all’impianto biometano Il Consiglio vota compatto

Il consiglio comunale di Masi Torello ha detto no all’unanimitĂ all’ipotesi di insediamento di un nuovo stabilimento a bio-metano. Non era l’unico argomento importante, il primo tema di rilievo è stato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che ha dimostrato la soliditĂ del bilancio dell’ente e la sua piena rispondenza ai parametri di legge. La Giunta ha presentato al Consiglio anche il documento unico di programmazione, il cosiddetto D.U.P., strumento fondamentale per la programmazione strategica e operativa degli enti locali, stabilendone le linee guida per l’attivitĂ e definendo obiettivi, prioritĂ e risorse in modo coerente con il programma di mandato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - No all’impianto biometano. Il Consiglio vota compatto

In questa notizia si parla di: consiglio - impianto - biometano - vota

