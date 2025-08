No alle infradito sui sentieri selfie al bando nel museo | i divieti contro l’estate cafona

Firenze, 1 luglio 2025 – In Toscana di "salato" d'estate non c'è solo il mare. Chi non conosce e non osserva le regole rischia di trovarsi a pagare multe care. Come i tormentoni musicali, questi divieti sono puntuali e valgono per tutti: italiani e stranieri. Nel tempo, le norme sono aumentate proprio a causa della loro inosservanza. Tra i divieti piĂą comuni, noti a tutti, ce ne sono alcuni piĂą particolari che sorprendono anche chi conosce bene la Toscana. In costume? Solo in spiaggia: Passeggiare a torso nudo, in costume o scalzi è vietato in molte localitĂ balneari. A Viareggio, Castiglioncello, Capoliveri e Marciana (all'Isola d'Elba), il decoro urbano viene prima del caldo.

In questa notizia si parla di: divieti - estate - infradito - sentieri

