Nerviano, 1 agosto 2025 – Prossimo passo, spostare anche l’attenzione del Governo sul futuro della Nerviano Medical Science, che si parli del settore ricerca oppure di Nerpharma, la società del gruppo Nms dedicata alla produzione di medicinali. È questo l’obiettivo dei sindacati all’indomani dell’audizione in Regione Lombardia e dopo che alla prima interrogazione degli esponenti della Lega presentata a più ministeri contemporaneamente se ne è aggiunta anche una seconda. Il senatore Tino Magni di Alleanza Verdi Sinistra e Susanna Camusso, del Pd, infatti, hanno depositato un’interrogazione ai ministri della Ricerca (Bernini), della Salute (Schillaci), del Lavoro (Calderone) e delle Imprese (Urso), per conoscere quali iniziative urgenti il governo intenda assumere per scongiurare la perdita del posto di lavoro a un centinaio di ricercatori occupati nel polo di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nms: futuro senza certezze. Sindacati e politica chiamano il governo