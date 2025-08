NM Live – Centenario del Napoli? Deve essere festeggiato alla grande! Gutierrez in chiusura al 95%

De Luca, Pià, Fava, Scarlato, Tosto, Petrazzuolo e Cammaroto sono intervenuti a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – De Luca: "Centenario del Napoli? Deve essere festeggiato alla grande, De Bruyne è un campione e bisogna aspettarlo come gli altri". NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA, giornalista: "Centenario del Napoli? Deve essere festeggiato alla grande, non come quello del 2006 che fu l'anno in cui tornò in Serie B.

Un secolo fa la nascita delle Divine Vocazioni: celebrazioni del Centenario nel quartiere Pianura di Napoli - Era il 1920 e Don Giustino Russolillo fu nominato Parroco di S. Giorgio martire, in Pianura e in quello stesso anno accogliendo 12 promettenti ragazzi nella casa parrocchiale, riprese la vita comune, interrotta sei anni prima.

De Laurentiis al lavoro per organizzare il centenario della Ssc Napoli - Il presidente al lavoro per un film sul centenario della formazione partenopea. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nonostante sia impegnato in prima persona … L'articolo De Laurentiis al lavoro per organizzare il centenario della Ssc Napoli proviene da ForzAzzurri.

Verso il centenario rassegna degli ex comuni aggregati a Napoli (1926–2026) - Al via il Festival degli ex Comuni aggregati a Napoli. Dal 27 al 30 giugno 2025, a San Pietro a Patierno, quattro giorni di eventi tra convegni, arte, village vintage, laboratori e sport per riflettere sulla storia, sull’identità e sul futuro dei territori che hanno contribuito alla crescita.

Napoli. Via Netti, pino centenario: Attanasio denuncia omertà in comune per propiziarne l'abbattimento; A Napoli 750 studenti per i 100 anni dalla nascita del Senatore Robert F. Kennedy; Conte e De Laurentiis, l'interesse comune per il Napoli del centenario.

Festa Conte, il Napoli va con lui nel centenario - Giorni speciali per allenatore e club: oggi Antonio compie 56 anni, mentre domani il Napoli ne fa 99. Riporta msn.com

Europei 2032, Abodi lancia Napoli: "Ci deve essere, ora bisogna agire" - Napoli deve essere tra le cinque città ospitanti di Euro 2032 che l'Italia organizzerà assieme alla Turchia.