Nkunku Inter possibile ritorno di fiamma dopo il rifiuto dell’Atalanta per Lookman? Le ultime sul centravanti

Nkunku Inter, i nerazzurri valutano il centrocampista del Chelsea come opzione concreta dopo il no della Dea per Lookman. Il mercato dell’ Inter non molla la presa su Ademola Lookman, nonostante il netto rifiuto dell’ Atalanta all’ultima offerta ufficiale. Tuttavia, la societĂ nerazzurra non ha ancora chiuso definitivamente la porta all’operazione e presto tornerĂ a contattare gli agenti del giocatore per capire se esistano margini di riapertura del dialogo o se sia giunto il momento di accantonare definitivamente la trattativa. Fondamentale resta anche la volontĂ dello stesso Lookman, che ha piĂą volte espresso il suo gradimento per la destinazione milanese ed è in attesa di sviluppi. 🔗 Leggi su Internews24.com

