Nkunku Inter i nerazzurri studiano il colpo | piace molto e conoscono condizioni e volontà del Chelsea

Nkunku Inter, l’alternativa di lusso a Lookman: l’Inter conosce prezzo e gradimento del giocatore e lo punta come piano B. Il calciomercato Inter non si ferma a Lookman. Mentre la trattativa con l’ Atalanta per l’attaccante nigeriano resta complicata dopo il rifiuto dell’ultima proposta, il club nerazzurro ha già approfondito altri nomi in vista di un possibile piano B. Il nome che piace di più alla dirigenza è quello di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea, che già in passato era finito nel mirino dei top club italiani. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la posizione dell’Inter su Nkunku è molto chiara: il profilo convince, tecnicamente e tatticamente, e le informazioni raccolte sono complete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nkunku Inter, i nerazzurri studiano il colpo: piace molto e conoscono condizioni e volontà del Chelsea

Mercato Inter, l'ultima idea per l'attacco porta a Nkunku: individuata la strada per arrivare al giocatore del Chelsea!

Calciomercato Inter LIVE: ai dettagli il prestito di Valentin Carboni al Genoa, Nkunku l'ultima idea per l'attacco!

Romano: «Nkunku? Contatti Inter-Chelsea non di ora! Asensio…» - Fabrizio Romano ha fatto il punto su Nkunku e Asensio, rispettivamente del Chelsea e del Psg. I due attaccanti sono finiti nel mirino dell'Inter.

Inter, il Betis su Asllani: gli spagnoli studiano la formula; Inter-Lookman, Marotta all'assalto finale: il nigeriano è l'unica priorità; Inter Chivu, il tecnico nerazzurro studia le soluzioni offensive: attesa per Lookman, intanto brillano i nuovi.

Inter, il no dell'Atalanta scatena la rabbia di Lookman: la vendetta sui social: Nkunku e Openda le alternative - Lookman infuriato con l'Atalanta dopo l'ennesimo no all'Inter: reazione drastica sui social.

Nkunku Inter, è lui la grande alternativa a Lookman: pronto già il piano, le possibili cifre