Nintendo Switch 2 vendite record nel primo mese di vendita nonostante il prezzo

Lanciata il 5 giugno 2025, la Nintendo Switch?2 ha registrato un vero e proprio boom commerciale. Con oltre 3,5 milioni di pezzi venduti nei primi quattro giorni e quasi 6 milioni in circa un mese, la console stabilisce nuovi record nella storia del gaming. Risultati ottimi che hanno cancellato alcune critiche ricevute al momento della comunicazione del prezzo di lancio. Lancio fulmineo: numeri da record globale. La Switch?2 è arrivata nei negozi a 469,99?€, con un bundle che include Mario Kart World proposto a 509,99?€. Un salto netto rispetto alla precedente generazione, che aveva debuttato nel 2017 a poco più di 300?€. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nintendo Switch 2, vendite record nel primo mese di vendita (nonostante il prezzo)

