Niente Palhinha il Tottenham beffa la Roma | post Paredes ancora ignoto

Un mese esatto alla fine di un mercato nel quale la Roma sarà chiamata a completare una rosa che, piano piano, sta aggiungendo tasselli utili alla causa di Gasperini. Oggi l’arrivo di Ghilardi nella capitale, quel centrale di difesa necessario dopo gli addii di Hummels e Nelsson, ed ora la concentrazione è tutta sull’esterno d’attacco ( Echeverri non è impossibile ). Più avanti scopriremo poi se Massara tornerà alla ricerca di un post Paredes momentaneamente messo in disparte, cosa che sta inevitabilmente facendo sfumare alcune piste: una di queste è quella che portava a Joao Palhinha. Il Bayern Monaco aveva proposto il portoghese anche ai giallorossi, un nome in uscita che non faceva più parte dei piani di Kompany e che poteva costituire un’occasione di mercato interessante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Niente Palhinha, il Tottenham beffa la Roma: post Paredes ancora ignoto

In questa notizia si parla di: roma - niente - palhinha - tottenham

Sinner, niente allarme per la finale di Roma: “Sarò al 100%” - (Adnkronos) – Jannik Sinner infortunato nella semifinale degli Internazionali d’Italia? Durante il match vinto contro lo statunitense Tommy Paul, il numero 1 del mondo si è più volte toccato la coscia destra.

Sinner, niente allarme per la finale di Roma: “Sarò al 100%” - (Adnkronos) – Jannik Sinner infortunato nella semifinale degli Internazionali d'Italia? Durante il match vinto contro lo statunitense Tommy Paul, il numero 1 del mondo si è più volte toccato la coscia destra.

Niente scatto Champions, la Roma cade a Bergamo: decide il gol di Sulemana. E Ranieri sbotta in tv contro l'arbitro - Nerazzurri avanti con Lookman, poi il pari di Cristante e il rigore tolto a Kone dalla Var che fa infuriare l'allenatore

Calciomercato Roma, Palhinha a un passo dal Tottenham; Bayern Munich’s João Palhinha set for Tottenham medical ahead of loan move; Esclusiva: il Tottenham punta a rinnovare il centrocampo con Mainoo e Palhinha in testa.

Roma, anticipazione confermata: sprint Tottenham per Palhinha | CM.IT - Le ultime sul centrocampista portoghese: come anticipato dalla redazione di CM. Secondo calciomercato.it

Tottenham, Palhinha arriva in prestito dal Bayern - Tottenham chiude per Joao Palhinha: accordo in prestito con diritto di riscatto da 30 milioni. Si legge su europacalcio.it