Niente ferie per il Barolo Re dei Vini

Con “Aperti per ferie”, l’Enoteca Regionale del Barolo propone, anche in pieno agosto, “assaggi”, “tour guidati” e una curiosa “Barolo experience” Dal 7 al 17 agosto Barolo (Cuneo) Il Comune stesso rientra con la “Langa del Barolo” tra i “Patrimoni dell’Umanità ”. E il suo “oro rosso”, il “Re dei vini” non può certo permettersi qualche . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Niente ferie per il Barolo “Re dei Vini”

In questa notizia si parla di: barolo - ferie - vini - niente

Niente ferie per il Barolo “Re dei Vini”; Aperti per ferie, all’Enoteca Regionale del Barolo assaggi e tour guidati; Aperti per ferie: degustazioni e Barolo experience ad agosto all'Enoteca Regionale del Barolo.

Aperti per ferie: degustazioni e Barolo experience ad agosto all'Enoteca Regionale del Barolo - Dal 7 al 17 agosto 2025, l’ Enoteca Regionale del Barolo resta operativa tutti i giorni, dalle 10. Segnala mentelocale.it

Enoteca regionale del Barolo apre le porte per ferie con degustazioni e nuovi appuntamenti 2025 - L’enoteca regionale del Barolo a Barolo apre dal 7 al 17 agosto 2025 con degustazioni libere e guidate, tra cui l’esperienza “il Barolo consapevole” per approfondire il vino e la sua cultura. gaeta.it scrive