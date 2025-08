Niente corn flakes a colazione nella scatola nascondeva la cocaina Blitz della polizia | arrestato un 40enne

Nascondeva la droga nella dispensa di casa ma la Polizia di Stato lo ha smascherato. E quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona sono intervenuti per arrestare un 40enne di origini dominicane con l'accusa di detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

