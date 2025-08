Nicotera tra storia mito e bellezza | il Rotary presenta il volume di Giuseppe Cinquegrana e Cosma Mazzeo con l’intervento del prof Saverio Di Bella

Nicotera torna al centro della scena culturale grazie a un convegno promosso dal Rotary Club locale, in occasione della presentazione del volume “Nicotera. Storia, mito, leggenda”, scritto dai professori Giuseppe Cinquegrana e Cosma Mazzeo. Un’opera che si propone come un omaggio colto e appassionato alla cittĂ , alle sue radici antiche e alla sua identitĂ profonda. A valorizzare ulteriormente l’evento, l’intervento del professor Saverio Di Bella, che ha offerto una lettura storica e simbolica della cittĂ , intrecciando riferimenti classici, riflessioni culturali e visioni d’insieme. Nel suo contributo, Di Bella ha ricordato come Plinio il Vecchio descrivesse Nicotera – con il nome di Medma – come un luogo salubre, dove l’aria era benefica, i corpi degli abitanti vigorosi e le donne famose per la loro bellezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

