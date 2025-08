Roma, 1 agosto 2025 – Le informazioni corrono veloci con Internet e gli smartphone, eppure, nonostante la rapiditĂ a cui siamo abituati, la lettura, che richiedete tempo e concentrazione, rimane fondamentale per dare corpo alla nostra vita. C’è chi legge per imparare, chi per distrarsi, chi per fuggire. In ogni caso, aprire un libro è sempre un atto rivoluzionario: ci mette in contatto con epoche, vite e dolori che non sono i nostri, eppure ci somigliano. Leggere è relazionarsi con un personaggio o un autore che forse non vedremo mai, ma che sarĂ al nostro fianco, ci farĂ sentire meno soli. La lettura diventa, quindi, rifugio e un’arma contro la superficialitĂ e l’oblio del nostro sentire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nicola Pesce: “I libri ti ricordano che qualcuno ha provato quello che provi tu”