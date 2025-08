Nico Gonzalez Juventus l’argentino finisce nel mirino di quella big spagnola | è l’alternativa a un ex obiettivo bianconero! Cosa c’è di vero

Nico Gonzalez Juventus: se salta l’Atalanta, il calciatore argentino può diventare una buona opportunitĂ per quella big! Le ultimissime sull’argentino. L’ Atalanta ha alzato un vero e proprio muro su Ademola Lookman. Dopo aver ricevuto una proposta dall’ Inter, il club orobico ha formalmente rifiutato l’offerta presentata dai nerazzurri. L’ Inter, infatti, aveva messo sul piatto una cifra pari a 45 milioni di euro, suddivisi in 42 milioni di euro di base fissa e 3 milioni di euro in bonus. Tuttavia, la proposta è stata ritenuta insufficiente dalla Dea, che punta a incassare almeno 50 milioni di euro dalla cessione di Lookman, attaccante nigeriano che due stagioni fa è stato determinante nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, l’argentino finisce nel mirino di quella big spagnola: è l’alternativa a un ex obiettivo bianconero! Cosa c’è di vero

Nico Gonzalez bocciato da Tudor (e dai giornali): il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato». Ecco il giudizio - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è stato bocciato così dai giornali dopo Lazio Juve: il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato».

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! Retroscena Scanavino nell’allenamento di ieri.

Juve Udinese, è Nico Gonzalez l’MVP dei giornali: «Scaccia gli incubi che stavano riaffiorando». Voto altissimo per l’argentino - di Redazione JuventusNews24 Juve Udinese, è Nico Gonzalez l’MVP dei giornali: «Scaccia gli incubi che stavano riaffiorando».

Nico Gonzalez Inter, arriva il sì dell’argentino: la trattativa con la Juve può entrare nel vivo, è l’alternativa a Lookman - Nico Gonzalez Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino della Juve nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo Nico Gonzalez è in attesa. Da informazione.it

Nico Gonzalez Juventus: l’argentino è ancora nel mirino di quel club? Le ultimissime di mercato - Le ultimissime di mercato in casa bianconera L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni per complet ... Come scrive calcionews24.com