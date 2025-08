Nico Gonzalez Juventus: se salta l’Atalanta, il calciatore argentino può diventare una buona opportunitĂ per quella big! Le ultimissime sull’argentino. L’ Atalanta ha alzato un vero e proprio muro su Ademola Lookman. Dopo aver ricevuto una proposta dall’ Inter, il club orobico ha formalmente rifiutato l’offerta presentata dai nerazzurri. L’ Inter, infatti, aveva messo sul piatto una cifra pari a 45 milioni di euro, suddivisi in 42 milioni di euro di base fissa e 3 milioni di euro in bonus. Tuttavia, la proposta è stata ritenuta insufficiente dalla Dea, che punta a incassare almeno 50 milioni di euro dalla cessione di Lookman, attaccante nigeriano che due stagioni fa è stato determinante nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, l’argentino è di nuovo nel mirino di quella big italiana? L’incastro che potrebbe concretizzare la clamorosa operazione in uscita