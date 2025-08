New York è sott' acqua! Pioggia torrenziale e strade bloccate nella città

New York sotto la pioggia battente. L'amministrazione ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle precipitazioni torrenziali che stanno colpendo lo Stato. Nel Queens, auto e camion risultano ormai quasi completamente sommersi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - New York è sott'acqua! Pioggia torrenziale e strade bloccate nella cittĂ

#R101FuoriOndaNews: la metro di #NewYork invasa dall'acqua per le fortissime piogge Vai su X

Pioggia torrenziale, New York in emergenza: auto sommerse nel Queens, altra pioggia in arrivo

Tempeste e allagamenti colpiscono il nord-est degli USA: New York e New Jersey in stato di emergenza - Est degli USA, sommergendo strade nella "Grande Mela" e causando disagi nei trasporti ... fanpage.it scrive

Maltempo a New York, strade e metro allagate: disagi su tutta la costa Est degli Stati Uniti - Le immagini degli allagamenti nella Grande Mela hanno fatto rapidamente il giro dei social, mostrando strade sommerse, stazioni della metro invase dall’acqua e automobilisti costretti a lasciare i ... Come scrive msn.com