Netflix tutte le uscite e le novità del mese di Agosto 2025 | le serie e i film da non perdere

Netflix non va in vacanza e ha in programma per l’estate e il mese di Agosto 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Agosto 2025. Anche nei mesi estivi Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno delle serie più attese di Agosto è senza dubbio la prima parte della seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 6. Nei nuovi episodi vedremo Mercoledì Addams (interpretata dall’attrice Jenna Ortega ) tornare ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

