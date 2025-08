Netflix Mercoledì e la focaccia | il cartellone pubblicitario che fa mugugnare i genovesi | Foto

L’arrivo della stagione 2 del serial è accompagnato da una campagna di comunicazione che, in varie città del mondo, cerca di provocare le persone con il sarcasmo. Anche a Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Netflix, Mercoledì e la focaccia: il cartellone pubblicitario che fa mugugnare i genovesi | Foto

In questa notizia si parla di: netflix - mercoledì - focaccia - cartellone

Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione - La serie di successo con protagonista Jenna Ortega, interpretando il personaggio di Mercoledì Addams, si prepara a tornare su Netflix con una nuova stagione molto attesa.

Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams al completo nella nuova immagine della serie Netflix - Sale l'attesa per la seconda stagione della serie, dopo che la prima ha battuto record su record sulla piattaforma streaming Netflix sta continuando la sua campagna marketing nei confronti della seconda stagione di Mercoledì, una delle sue serie di maggior successo degli ultimi anni e l'ultimo tassello è un'immagine ufficiale che ritrae Jenna Ortega e la Famiglia Addams al completo.

Mercoledì: In attesa della stagione 2, Netflix rilascia un nuovo ritratto della famiglia Addams - Netflix mostra un nuovo ritratto della famiglia Addams in attesa della seconda stagione di Mercoledì, in streaming con la prima parte dal 6 agosto.

C’è un cartellone pubblicitario sulla stagione 2 di Mercoledì, popolare serie tv che torna in streaming su Netflix dal 6 agosto, che sta facendo lamentare i genovesi. Anzi, li sta facendo mugugnare, come da copione Vai su Facebook

Mercoledì non capisci un cazzo Vai su X

Netflix, Mercoledì e la focaccia: il cartellone pubblicitario che fa mugugnare i genovesi; La serie più vista su Netflix nel 2025 (non) è quella che ti aspetti; Nuovo round da 5 milioni per IdentifAI, la startup che lotta contro i deepfake.