Netflix | ecco tutte le novità di agosto 2025 dalla seconda stagione di Mercoledì a Ogni Maledetto Fantacalcio

I film, le serie tv e i documentari pronti a sbarcare nel catalogo di Netflix per il mese di agosto 2025: scopriamoli tutti Per chi rimane a casa, il mese di agosto 2025 targato Netflix sarà ricco di titoli: film, serie tv, documentari. Ritroveremo la sagace Mercoledì, la seconda stagione di Uno splendido errore, la nuova serie animata dei creatori di Bojack Horseman. Tra i film invece, la commedia italiana Ogni maledetto Fantacalcio e una selezione di titoli dedicati al calcio. Le serie Iniziamo dalla serie: Mercoledì S2 parte 1, dal 6 agosto (parte 2 dal 3 settembre) Young Millionaires, dal 13 agosto Hostage, dal 21 agosto Long Story Short, dal 22 agosto (animazione) Uno splendido errore S2, dal 28 agosto Nella seconda . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix: ecco tutte le novità di agosto 2025, dalla seconda stagione di Mercoledì a Ogni Maledetto Fantacalcio

In questa notizia si parla di: agosto - netflix - mercoledì - seconda

Ogni Maledetto Fantacalcio, il film con Giacomo Ferrara in arrivo ad agosto su Netflix - Arriva su Netflix “Ogni maledetto fantacalcio”, il nuovo film con Giacomo Ferrara e la partecipazione di Diletta Leotta.

Le serie (e i film) Netflix più attesi di agosto 2025 - Manca ancora un bel po' all'arrivo di agosto 2025 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo già buttato l'occhio a quello che ci aspetta da Netflix il prossimo mese.

“Fixed” arriva su Netflix il 13 agosto 2025: la nuova animazione per adulti di Genndy?Tartakovsky - Netflix porta finalmente in streaming “Fixed”, la divertente e trasgressiva comedy animata diretta da Genndy?Tartakovsky (Samurai?Jack, Primal), in arrivo il 13 agosto 2025.

«Non mi sono mai sentita così a casa in un personaggio». Agosto 2025 promette grosse sorprese per chi ha Netflix. A partire dal 6 agosto, Jenna Ortega torna a interpretare Mercoledì Addams nella seconda stagione: la Nevermore Academy è ancora il centro Vai su Facebook

Tutte le novità in arrivo questo agosto su @NetflixIT : c'è anche la seconda stagione di #Mercoledì, la serie con Jenny Ortega. Vai su X

Netflix: ecco tutte le novità di agosto 2025, dalla seconda stagione di Mercoledì a Ogni Maledetto Fantacalcio; Mercoledì 2 a che ora esce su Netflix; I titoli Netflix di agosto 2025: da 'Mercoledì 2' a 'Il mio anno a Oxford'.