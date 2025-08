Nessun effetto dazi sui consensi Il sondaggio che premia il governo

L’effetto dei dazi imposti da Donald Trump non sembra impensierire Giorgia Meloni e il governo che presiede insieme alle altre due anime del centrodestra. Gli ultimi sondaggi sono una sentenza: gli italiani continuano a riporre grande fiducia nell’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia. In questo senso, infatti, l’ultima analisi per Esperia Italia del Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, non rappresenta un’eccezione. I dati sono tanto chiari quanto positivi per il presidente del Consiglio. Fratelli d’Italia rimane primo partito superando il 30% dei consensi con un 30,2% totale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nessun effetto dazi sui consensi. Il sondaggio che premia il governo

In questa notizia si parla di: effetto - dazi - governo - nessun

Dazi Usa-Cina, "sospensione per 90 giorni": l'effetto sui mercati - Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei dazi reciproci per 90 giorni.

Turismo, boom ad aprile: più 10%. Effetto Salone e Champions. Sala: tanti americani anti-dazi - Dopo due segni "meno" davanti ai dati di febbraio (-0,7%) e marzo (0,5%), il turismo milanese registra un boom ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: sono arrivati in città 835.

Dazi, effetto boomerang: in Germania chiude storica cartiera - I dazi imposti dai paesi membri dell'Ue alla Russia stanno avendo un effetto controproducente anche per la Germania.

Mentre Lollobrigida pensa alla dirompente proposta sulla bresaola con la carne americana per dare una svolta alla trattativa sui dazi di Trump, il Governo Meloni si è distratto un attimo e ha dimenticato in Europa di difendere i nostri agricoltori. Secondo quant Vai su Facebook

Nessun effetto dazi sui consensi. Il sondaggio che premia il governo; È il giorno dei dazi, partenza al buio. Da Trump nessun ordine esecutivo; Nuovi dazi USA-UE: gli effetti sulle imprese italiane.

Nessun effetto dazi sui consensi. Il sondaggio che premia il governo - Fratelli d’Italia rimane primo partito superando il 30% dei consensi con un 30,2% totale ... Secondo ilgiornale.it

È il giorno dei dazi, partenza al buio. Da Trump nessun ordine esecutivo - La Casa Bianca ostenta granitiche certezze, «domani (oggi, n. Si legge su informazione.it