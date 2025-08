di Raffaele Florio * Chi l’avrebbe mai detto che, tra le rovine di un’informazione ridotta a post sponsorizzati, marchette elettorali e influencer con la grammatica in saldo, si potesse ancora premiare un giornalista? E per di più uno vero? È successo. E no, non è un colpo di scena alla Temptation Island, ma una notizia vera: Antonio Nesci, giornalista calabrese, sarà Ambasciatore del Drago. Ora, di draghi ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni. Alcuni si chiamavano Mario e parlavano come manuali di diritto bancario, altri sputavano fuoco su chiunque osasse dubitare della loro infallibilità da talk show. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nesci, il Drago che scrive