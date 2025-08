Nello Stretto da oggi c' è anche Athena la nuova nave green di Blueferries

? entrata in servizio oggi Athena, la nuova nave della flotta Bluferries, societĂ del gruppo Fs Logistix che si occupa del trasporto marittimo tra Sicilia e Calabria.In una nota, l'ad di Fs Logistix, Sabrina De Filippis, ha dichiarato: “Athena rappresenta un'ulteriore tappa del piano di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: athena - nave - stretto - green

Entra in servizio Athena, la nuova nave green della flotta Bluferries - Una nuova nave green per i collegamenti nello Stretto di Messina. Da oggi entra in servizio Athena, l’ultima arrivata della flotta Bluferries, società di FS Logistix, la società del Gruppo FS (guidato dall’AD Stefano Antonio Donnarumma), attiva nel trasporto marittimo tra Sicilia e Calabria.

Una nave “green” nello Stretto di Messina: tra Calabria e Sicilia con tecnologia ibrida e bassa emissione https://avveniredicalabria.it/nuova-nave-green-nello-stretto/… #Sostenibilità #Trasporti Vai su X

Athena, nuova nave green di Bluferries per lo Stretto di Messina; Athena, la nuova nave green di Bluferries è operativa nello Stretto di Messina; Entra in servizio Athena, la nuova nave green della flotta Bluferries.

Fs logistix, in servizio Athena nuova nave green Bluferries - Da oggi entra in servizio Athena, l'ultima arrivata della flotta Bluferries, società di Fs Logistix, la società del gruppo Fs, attiva ... msn.com scrive

Stretto di Messina: entra in servizio Athena, nuova nave green di Bluferries - Da oggi è operativa Athena, la nuova nave della flotta Bluferries, la società di FS Logistix, parte del Gruppo FS. Come scrive citynow.it