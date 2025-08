Natale Pd sulle disinfestazioni a Montesilvano | Potenziare il servizio anche alla luce del virus West Nile

Potenziare il servizio di disinfestazione dalle zanzare anche a Montesilvano, alla luce delle notizie riguardanti il nuovo virus West Nile veicolato proprio tramite questi insetti. A dirlo la consigliera comunale di Montesilvano, del Partito Democratico, Manuela Natale che si rivolge. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

