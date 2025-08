Nasce dalla sinergia tra Valdarninsieme GS Piandiscò e Volley Arno Montevarchi un progetto per la promozione e la crescita della Pallavolo femminile nella vallata

Arezzo, 1 agosto 2025 – Nasce dalla sinergia tra Valdarninsieme, GS Piandiscò e Volley Arno Montevarchi un progetto per la promozione e la crescita della PALLAVOLO FEMMINILE nella nostra vallata. Dopo i brillanti risultati e vista la continua crescita dei propri settori giovanili, soprattutto a livello femminile, le tre società hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto sportivo per costruire insieme le squadre che saranno ai nastri di partenza della prossima stagione nei Campionati della Federazione Italiana Pallavolo. Così Valdarninsieme, GS Piandiscò e Volley Arno Montevarchi hanno deciso sia per il giovanile che le squadre “senior”, di realizzare un progetto che possa raccogliere quante più atlete possibili del nostro territorio nelle formazioni delle tre Società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

